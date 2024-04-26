Бубнов раскритиковал дерби ЦСКА - «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Зрители увидели дерби невысокого качества, просто посредственный матч. Для ЦСКА ничью можно считать хорошим результатом, учитывая их проблемы с составом, а вот «Спартак» был кислым», - приводит слова Александра Sportbox.

После 25 проведенных туров чемпионата России «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, располагается на седьмой позиции.