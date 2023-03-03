Квеквескири – лучший игрок первого весеннего матча РПЛ

Один из лидеров воронежского «Факела», полузащитник Ираклий Квеквескири признан игроком встречи «Факел» - «Химки», которая открыла весеннюю часть РПЛ в текущем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ». Россиянин провёл на поле весь матч.

Напомним, что игра между аутсайдерами лиги завершилась равенством – 1:1. Счёт открыл на 21-минуте нападающий «Химок» Гильерме Маркос, однако к концу первого тайма «Факел» отыгрался благодаря точному удару Георгия Гонгадзе. В итоге – равенство, «Факел» добился задачи-минимум на игру и не проиграл прямому конкуренту, набрав одно очко.

Воронежцы по-прежнему идут на 13-м месте турнирной таблицы, но теперь с 14 очками. А «Химки» остались в зоне вылета, сравнявшись по очкам с «Локомотивом» - у обоих по 13.