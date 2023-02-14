Защитник «Химок» Идову продолжит выступать за свой клуб

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову продолжит выступать за «красно-чёрных» и никуда не уйдёт текущей зимой. Об этом заявил агент игрока Вильям Д’Авила.

«Да, Брайн останется в «Химках», — заявил Д’Авила порталу «РБ Спорт».

Идову – уроженец Санкт-Петербурга с нигерийскими корнями, известен по выступлениям в РПЛ за «Амкар», «Локомотив» и, конечно, «Химки».

В текущем сезоне у футболиста набралось 16 матчей за химчан во всех официальных турнирах, голами и ассистами русский нигериец не отмечался. Соглашение 30-летнего Идову с «Химками», идущими в зоне вылета, рассчитано лишь до конца текущего сезона.