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Гогуа планирует подписать контракт с «Химками» до конца сезона

01 Февраля 2023 • 22:42 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Бывший защитник московского ЦСКА, а также «Тамбова», «Ротора» и «СКА-Хабаровск» Седрик Гогуа планирует подписать контракт с аутсайдером РПЛ – «Химками». Соглашение планируется заключить до конца текущего сезона, рапортует агент игрока Дмитрий Селюк.

«Пока до конца сезона контракт, дальше уже посмотрим. Может, потом будет ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или «Динамо». И во всех странах он признавался лучшим, где бы ни играл», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Агент добавил, что Гогуа – топовый футболист, который однозначно поможет химчанам, так как силён в верховых единоборствах и богат опытом.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Селюк Седрик Гогуа Трансферы футбола - зима 2023
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