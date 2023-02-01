Гогуа планирует подписать контракт с «Химками» до конца сезона

Бывший защитник московского ЦСКА, а также «Тамбова», «Ротора» и «СКА-Хабаровск» Седрик Гогуа планирует подписать контракт с аутсайдером РПЛ – «Химками». Соглашение планируется заключить до конца текущего сезона, рапортует агент игрока Дмитрий Селюк.

«Пока до конца сезона контракт, дальше уже посмотрим. Может, потом будет ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или «Динамо». И во всех странах он признавался лучшим, где бы ни играл», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Агент добавил, что Гогуа – топовый футболист, который однозначно поможет химчанам, так как силён в верховых единоборствах и богат опытом.