Генич: «Лишний раз убеждаюсь, какая же кинокомедия ФК «Химки»

Константин Генич высказался о переходе талантливого 27-летнего голкипера Ильи Лантратова из «Химок» в столичный «Локомотив». Трансфер состоялся этой зимой.

«Не стоит хвалить «Локо» за трансфер, ибо в этой ситуации ты вновь убеждаешься, какая же кинокомедия футбольный клуб «Химки». После сумасшедшего сезона голкипера в РПЛ его можно было продавать за 3-4 млн евро. В итоге, поменялся тренерский штаб, Лантратов оказался не нужен – теперь голкипера отдали чуть ли не за 250 тыс. евро», - рассказал Генич порталу «РБ Спорт».

Лантратов провёл в основе уже два матча в «Локомотиве», оба – в Кубке России против «Спартак». В них россиянин суммарно пропустил пять мячей в свои ворота. Ранее несколько лет Лантратов выступал за «Химки» в РПЛ, периодически отличаясь надёжной игрой на ленточке.