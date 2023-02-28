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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Лишний раз убеждаюсь, какая же кинокомедия ФК «Химки»

28 Февраля 2023 • 21:21 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Константин Генич высказался о переходе талантливого 27-летнего голкипера Ильи Лантратова из «Химок» в столичный «Локомотив». Трансфер состоялся этой зимой.

«Не стоит хвалить «Локо» за трансфер, ибо в этой ситуации ты вновь убеждаешься, какая же кинокомедия футбольный клуб «Химки». После сумасшедшего сезона голкипера в РПЛ его можно было продавать за 3-4 млн евро. В итоге, поменялся тренерский штаб, Лантратов оказался не нужен – теперь голкипера отдали чуть ли не за 250 тыс. евро», - рассказал Генич порталу «РБ Спорт».

Лантратов провёл в основе уже два матча в «Локомотиве», оба – в Кубке России против «Спартак». В них россиянин суммарно пропустил пять мячей в свои ворота. Ранее несколько лет Лантратов выступал за «Химки» в РПЛ, периодически отличаясь надёжной игрой на ленточке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Константин Генич Илья Лантратов
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