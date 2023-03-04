Гонгадзе — о матче с «Химками»: «Факел» настраивался на победу, ребята разочарованы»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ, в котором команда из Воронежа не смогла обыграть на своём поле «Химки» (1:1).

По словам футболиста, в прошедшей встрече «Факел» настраивался только на победу, поэтому итоговый результат вызвал разочарование у всех игроков команды.

«Не скажу, что где‑то не так пошло что‑то. В некоторых моментах не повезло, наверное, много моментов было, их не реализовали. Были подходы, но не было конкретики в окончательной фазе», — цитирует Гонгадзе «Матч ТВ».

Отметим, что единственный мяч воронежцев в этой встрече забил именно Гонгадзе. При этом форвард признался, что гол никак не скрасил общего впечатления от матча.

После этой ничьи «Факел» набрал 14 очков и остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же с 13 баллами по-прежнему занимают предпоследнюю 15-ю строчку.