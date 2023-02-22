«Факел» отдал молодого хавбека в аренду «Иртышу»

Выступающий в РПЛ воронежский «Факел» отдал своего 20-летнего хавбека Никиту Ершова в аренду в клуб Второй лиги – омский «Иртыш». О сделке сообщает пресс-служба воронежской команды.

В текущем сезоне молодой футболист вышел на поле за «Факел» во всех турнирах лишь дважды – по разу в РПЛ и в Кубке России, поэтому самое время отправится за игровой практикой под крыло Валерий Петракова. Именно этот знаменитый тренер сейчас руководит «Иртышом» и будет бороться весной со своим клубом за выход в Первую лигу.

«Факел» в РПЛ занимает 13-е место, набрав за прошедшие 17 игр сезона 13 баллов, отрыв от зоны вылета – одно очко.