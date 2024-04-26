Федотов оценил игру Акинфеева против «Спартака»

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре вратаря команды Игоря Акинфеева во вчерашнем поединке со «Спартаком». Дерби прошло на «ВЭБ Арене» и завершилось вничью со счетом 0:0.

«Игорь показал свой уровень. График напряженный. Завтра восстановление, потом вылет в Калининград и снова ответственный матч. Время покажет, кто будет стоять в воротах», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Акинфеев провел 23 поединка за ЦСКА, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз отстоял на ноль. «Армейцы» после 25 туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.