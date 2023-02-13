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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий заявил, что землетрясения в Турции осложнили его переход в турецкий клуб

13 Февраля 2023 • 17:55 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Бывший защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий назвал проблему, которая помешала его переходу в неназванный турецкий клуб.

Напомним, ранее россиянин сообщал, что один из клубов турецкой Суперлиги положил на него глаз, однако название коллектива было для всех загадкой. Тихий в прошедшем январе покинул стан «Химок».

«Там пока всё очень сложно из-за произошедшего, не могу ничего конкретного сказать. Есть ли другие предложения? Нет. Что касается «Химок», то я пока не знаю, нужен ли команде», - рассказал игрок «РБ Спорт».

Вполне возможно, что игроком заинтересовались клубы, которые из-за землетрясений покинули чемпионат Турции как минимум до конца сезона – они базируются в наиболее пострадавших от стихии городах. Это клубы «Хатайспор» и «Газиантеп».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тихий
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