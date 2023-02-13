Тихий заявил, что землетрясения в Турции осложнили его переход в турецкий клуб

Бывший защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий назвал проблему, которая помешала его переходу в неназванный турецкий клуб.

Напомним, ранее россиянин сообщал, что один из клубов турецкой Суперлиги положил на него глаз, однако название коллектива было для всех загадкой. Тихий в прошедшем январе покинул стан «Химок».

«Там пока всё очень сложно из-за произошедшего, не могу ничего конкретного сказать. Есть ли другие предложения? Нет. Что касается «Химок», то я пока не знаю, нужен ли команде», - рассказал игрок «РБ Спорт».

Вполне возможно, что игроком заинтересовались клубы, которые из-за землетрясений покинули чемпионат Турции как минимум до конца сезона – они базируются в наиболее пострадавших от стихии городах. Это клубы «Хатайспор» и «Газиантеп».