​Судья отменил гол Мирзова с добивания после пенальти – в чём причина

В пятницу вечером в чемпионате России проходит матч 18-го тура между «Факелом» и «Химками». Ближе к средине первого тайма гости заработали одиннадцатиметровый удар. Исполнять пенальти взялся Резиуан Мирзов. Игрок подмосковной команды с точки попал в штангу, но отправил мяч в сетку со второй попытки с добивания. Рефери взятие ворот не засчитал. Правила говорят о том, что если после удара с пенальти мяч попадает в каркас, то пенальтист после этого не имеет права касаться мяча первым.

Отметим, что «Химки» вскоре после этого эпизода всё-таки смогли открыть счёт в гостях у «Факела».

Следить за матчем между «Факелом» и «Химками» можно в текстовой трансляции.