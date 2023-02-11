«Химки» объявили о переходе 18-летнего защитника Стефана Мелентиевича. Контракт молодого серба с подмосковным клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Футбольный клуб «Химки» приветствует Мелентиевича и желает успешной игры за «красно-чёрных», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Мелентиевич выступал за клуб «Раднички». В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей и забил один гол.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах. Свой первый матч в рамках чемпионата России после зимней паузы «красно-чёрные» проведут 3 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.