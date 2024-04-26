Корнеев - об игроках «Пари НН»: «Ну это смех! Что это за усиление?»

Футбольный функционер Игорь Корнеев поделился мнением об игроках «Пари НН» после недавнего поединка с московским «Локомотивом». Встреча завершилась поражением нижегородцев со счетом 2:3.
«У них, по сути, нет ни одного игрока, на кого там можно сыграть впереди… Они усилились Марадишвили. Ну это со смехом! Этот Кучаев. Это что вообще за усиление?» - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 25 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 28 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Юрана на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».
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