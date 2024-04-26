Корнеев - об игроках «Пари НН»: «Ну это смех! Что это за усиление?»

«У них, по сути, нет ни одного игрока, на кого там можно сыграть впереди… Они усилились Марадишвили. Ну это со смехом! Этот Кучаев. Это что вообще за усиление?» - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».