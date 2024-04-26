Пономарёв: «Матч ЦСКА - «Спартак» лучше выбросить из памяти»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о вчерашнем поединке между «армейцами» и «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Игры как таковой практически и не было на поле, была лишь борьба. Тяжелый матч для зрителей. Противная игра, такие поединки лучше выбросить из памяти. Ждем следующих матчей», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. После этого поединка «армейцы» расположились на седьмой позиции в турнирной таблице, а «красно-белые» идут шестыми.