Факел - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В пятницу наконец-то возобновляется РПЛ. И первыми на поле выйдут «Факел» с «Химками». Команды находятся в квартете неудачников, и сегодня у кого-то будет шанс немного сократить отставание от 12-го места, которое составляет 6 и 7 очков соответственно. Говорить о форме команд не представляется возможным, для них это будет первый официальный поединок года.

Кто победит, узнаем после 19:00 на «Матч Премьер». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.