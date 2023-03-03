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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Факел - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

03 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Факел
...
Химки
Через 15 ч. 39 мин.

В пятницу наконец-то возобновляется РПЛ. И первыми на поле выйдут «Факел» с «Химками». Команды находятся в квартете неудачников, и сегодня у кого-то будет шанс немного сократить отставание от 12-го места, которое составляет 6 и 7 очков соответственно. Говорить о форме команд не представляется возможным, для них это будет первый официальный поединок года.

Кто победит, узнаем после 19:00 на «Матч Премьер». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Факел
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 19:00
Факел Факел
Химки Химки
1.82 3.75 4.40
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