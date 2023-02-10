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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марков: «Лимит на легионеров РПЛ не нужен»

10 Февраля 2023 • 11:18 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Нападающий «Факела» Евгений Марков выразил мнение, что лимит на легионеров Российской премьер-лиге не нужен. 

Напомним, что по нынешним правилам, в заявке российского клуба могут одновременно находиться 13 иностранцев, а на поле разрешено выходить не более восьми легионерам. 

«Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет», — цитирует Маркова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Марков пока не успел провести за «Факел» ни одного официального матча, так как перешёл в воронежский клуб только этой зимой. Ранее он выступал за тульский «Арсенал», «Рубин», «Динамо», «Краснодар», «Зенит» и «Тосно».  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел лимит на легионеров Евгений Марков
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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