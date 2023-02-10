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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» усилились ещё одним легионером официально

10 Февраля 2023 • 21:01 Комментировать
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Химки
03.03 19:00

Подмосковные «Химки» всерьёз настроены сколотить боеспособный коллектив и остаться в РПЛ на будущий сезон назло всем критикам – команду пополнил ещё один легионер – 26-летний уругвайский защитник Кристиан Тассано. Соглашение игрока с «красно-чёрными» рассчитано на два года.

Предыдущим клубом 26-летнего защитника была португальская «Санта-Клара», за клуб он сыграл 40 матчей и забил один гол. Ранее выступал за резерв испанской «Севильи», «Росарио Сентраль» из Аргентины, нидерландский «Твенте» и уругвайский «Данубио», пишет пресс-служба «Химок».

Напомним, что многие эксперты считают химчан самым главным претендентом на вылет из РПЛ, несмотря на то, что последнее место в турнирной таблице занимает «Торпедо». У подмосковного клуба 12 очков и 15-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Кристиан Тассано
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