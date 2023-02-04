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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов назвал слабое место «Факела»

04 Февраля 2023 • 01:18 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал слабое место своей команды – это позиционное нападение.

«Сегодня мы получили много пищи для размышлений. В первом матче изменили стандартную схему – действовали от обороны. Сейчас нам понятно, что слабое место команды — это позиционное нападение. Визуальное преимущество не приносит результат», - цитирует Пятибратова пресс-служба «Факела».

Напомним, сегодня воронежцы проиграли «Чайке» контрольный матч в рамках второго турецкого сбора – 0:1. Этот матч стал вторым для клуба за день, ранее «Факел» разгромил «Андижан» из Узбекистана – 4:1.

В РПЛ команда идёт на 13-м месте, набрав 13 очков за 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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