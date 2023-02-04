Пятибратов назвал слабое место «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал слабое место своей команды – это позиционное нападение.

«Сегодня мы получили много пищи для размышлений. В первом матче изменили стандартную схему – действовали от обороны. Сейчас нам понятно, что слабое место команды — это позиционное нападение. Визуальное преимущество не приносит результат», - цитирует Пятибратова пресс-служба «Факела».

Напомним, сегодня воронежцы проиграли «Чайке» контрольный матч в рамках второго турецкого сбора – 0:1. Этот матч стал вторым для клуба за день, ранее «Факел» разгромил «Андижан» из Узбекистана – 4:1.

В РПЛ команда идёт на 13-м месте, набрав 13 очков за 17 туров.