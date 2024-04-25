Слишкович считает, что «Спартак» в дерби был близок к победе

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», дал свой комментарий о матче с ЦСКА.

Встреча 21-го тура РПЛ прошла в четверг и завершилась вничью, обе команды не смогли забить голов.

По словам Слишковича, его команда в минувшей игре была близка к тому, чтобы одержать победу и занести в свой актив три очка.

- ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Дерби - есть дерби. Здесь решает одна ошибка. «Спартак» был близок к победе, - цитирует боснийского специалиста «Чемпионат».

Команда Слишковича имеет в своей копилке 39 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Локомотивом», матч пройдёт 28 апреля на стадионе «Спартака».