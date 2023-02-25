Никитин: «Очень большие зарплаты в РПЛ – миф»

Российский защитник боснийского клуба «Тузла Сити» Алексей Никитин, известный по выступлениям за «Амкар», «Уфу» и «Химки» немного рассказал о зарплатах, которые получают игроки российских клубов не из первой пятёрки РПЛ.

«Очень большие зарплаты – миф. Если взять первую пятёрку – да, там много получают. Но у тех команд, которые борются за выживание… Поверьте: там деньги, которые ребята зарабатывают честным трудом», - заявил защитник в интервью Sports.ru.

«Я долго играл в «Уфе» и знаю, что, например, 20 тыс. евро в месяц там получали два-три человека из команды», - добавил игрок.

Никитин перешёл в «Тузла Сити» текущей зимой, последним его клубом в России были «Химки».