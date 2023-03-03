Суслов привёз третий пенальти в ворота «Факела» в сезоне

Центральный защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов привёз уже третий пенальти в свои ворота в текущем сезоне РПЛ. Как делится статистический портал Opta, на данный момент это антирекорд сезона.

Однако до антирекорда РПЛ россиянину тоже недалеко – по четыре пенальти в ворота своей команды в сезоне привозили шесть игроков. Самый недавний пример – бельгийский полузащитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в прошлом сезоне.

Кстати, «Факел» в текущем сезоне получил в свои ворота уже девять пенальти, но только шесть их них реализовали соперники воронежцев.

Прямо сейчас «Факел» встречается с конкурентом по борьбе за выживание – «Химками» Спартака Гогниева, на табло равенство – 1:1, к середине близится второй тайм игры.