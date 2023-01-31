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Тихий подтвердил интерес от «Торпедо»

31 Января 2023 • 18:46 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о слухах относительно интереса московского «Торпедо».

«Интерес «Торпедо»? Да, мне звонил Андрей Викторович Талалаев где-то полтора месяца назад, но до какой-то конкретики не дошло», — рассказал футболист подмосковного клуба в интервью «Спорт-Экспрессу». Тихий отметил, что у него осталось лишь предложение от турецкого клуба, о котором ранее сам Дмитрий и сообщал. Что интересно, игрок не стал раскрывать название коллектива.

Напомним, что в текущей кампании 30-летний защитник принял участие в десяти матчах во всех состязаниях, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость Тихого оценивается в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Дмитрий Тихий
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