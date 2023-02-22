«Химки» подписали бывшего защитника «Локомотива»

Состав подмосковных «Химок» пополнил бывший защитник столичного «Локомотива» Виталий Лысцов. 27-летний игрок пополнил стан аутсайдера РПЛ в качестве свободного агента, подписав соглашение до конца сезона. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt – 400 тыс. евро.

Последним клубом в карьере Лысцова до «Химок» был московский «Локо», в который он ненадолго вернулся после завершившейся прошлым летом аренды в «Ахмате». После защитник полгода находился в поисках новой команды.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и являются одним из самых очевидных кандидатов на понижение в классе по итогам текущего сезона.