«Химки» завершили трансферную кампанию

В подмосковных «Химках» отчитались о завершении зимней трансферной кампании. Только этой зимой команду пополнили 10 новичков, также клуб покинули такие игроки как Илья Кухарчук, Дмитрий Тихий и Денис Глушаков.

«Мы решили, что не станем подписывать защитника Седрика Гогуа. Наша зимняя кампания завершена? Да, можно сказать и так», - рассказал «Спорт-Экспрессу» гендир «Химок» Николай Оленёв.

Напомним, что «Химки» после 17 туров РПЛ называются многими экспертами главным кандидатом на понижение в классе, несмотря на то, что занимают не последнее место в турнирной таблице. У команды всего 12 набранных очков, ниже – только московское «Торпедо», набравшее шесть очков за летне-осеннюю часть РПЛ.