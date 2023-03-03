Пятибратов: «Не хватило сегодня одного момента, чтобы выиграть, надо реализовывать то, что мы создавали»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (1:1).

- Это 11-я ничья «Факела» в этом сезоне. Чего не хватает воронежцам для побед?

- Были моменты, не хватило сегодня одного момента, чтобы выиграть. Надо реализовывать то, что мы создавали. Во втором тайме был вообще момент отличный. Голов не хватает, чтобы побеждать.

- Вы довольны сегодня в целом игрой в нападении, тем, как команда создавала моменты у чужих ворот?

- Естественно, не всем мы довольны. Были хорошие моменты, были не очень. Хотелось бы улучшить.

- В концовке матча разминались Максимов и Ивахнов, но при этом ни один нападающий не вышел. Были такие мысли? Если да, то почему не выпустили третьего нападающего?

- Мысли разные были, конечно. Мы думали, как усилить игру, ребята, которые были на поле, не давали повода своей игрой их менять.

- После финального свистка вы что-то очень активно высказывали тренерскому штабу. Если не секрет, о чем шел разговор по горячим следам?

- Да нет, я высказывал мысль о том, что надо всем вместе пойти поблагодарить болельщиков, потому что в пятницу вечером столько людей пришло и очень качественно нас поддерживали. Мы им благодарны. Только на это был сделан акцент.