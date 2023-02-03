Агент Гильерме: «Бразильцы из РПЛ положительно отзывались о России, поэтому переход в «Химки» состоялся»

Эмрах Акчай, агент бразильского новобранца «Химок» Маркоса Гильерме, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.

По словам агента, на трансфер Гильерме повлияли положительные рассказы других бразильских легионеров о российском чемпионате. Также немаловажную роль сыграл тот факт, что 27-летний футболист будет жить в Москве.

«Тот факт, что теперь он живёт в Москве, одном из самых красивых городов России, является важным фактором. Мы разговаривали с бразильскими футболистами в России. Они положительно отзывались об этой стране», — цитирует Гильерме Sport24.

Напомним, Гильерме перешёл в «Химки» текущей зимой из «Сан-Паулу». В прошлом сезоне вингер провёл в составе бразильского клуба 17 матчей и забил один гол.