​«Факел» и «Химки» обнародовали составы на первый матч РПЛ в 2023 году

В пятницу вечером состоится первый матч Российской премьер-лиги в 2023 году. Программу 18-го тура чемпионата будут открывать «Факел» и «Химки».

Воронежская команда выйдет на футбольное поле в таком составе: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Акбашев, Квеквескири, Рабей, Аппаев, Гонгадзе.

Подмосковная команда, в свою очередь, начнёт игру в таком составе: Гудиев, Идову, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.

Матч между «Факелом» и «Химками» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.