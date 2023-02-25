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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Нынешний лимит на легионеров — бессмыслица»

25 Февраля 2023 • 14:50 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Специалист считает, что необходимо больше внимания уделять детским школам в регионах, а не приглашению иностранцев. По мнению Юрана, это особенно актуально в условиях отсутствия международных турниров.

«Нужно сделать так, чтобы в заявке было максимум пять иностранцев, а на поле — три легионера. Считаю, что нынешний лимит — это бессмыслица. Можно будет использовать текущий вариант, когда мы вернёмся в Европу или перейдём в Азию», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что на сегодняшний день клубам РПЛ разрешено иметь в заявке до 13 легионеров, а на поле одновременно могут выходить не больше восьми иностранных футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Легионеры Сергей Юран
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