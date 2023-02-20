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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном переходе бывшего нападающего сборной Германии в российский клуб эксклюзив

20 Февраля 2023 • 15:03 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Эрсин Акан, агент немецкого нападающего Макса Крузе, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что услуги его клиента были предложены «Химкам» и «Торпедо». Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Агентство предлагало Крузе клубам из России? Нет, это неправда. Таких разговоров у нас не было», — сказал агент.

В текущем сезоне 34-летний форвард выступал за «Вольфсбург», в составе которого провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. В конце ноября прошлого года Крузе покинул немецкий клуб и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Немец также известен по своим выступлениям за «Вердер», мёнхенгладбахскую «Боруссию», берлинский «Унион» и сборную Германии. За национальную команду своей страны Крузе провёл в общей сложности 14 матчей и забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Макс Крузе Эрсин Акан
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