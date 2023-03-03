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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирный рестарт РПЛ: «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче 2023 года

03 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Факел
1:1
Химки
окончен

Воронежский «Факел» и подмосковные «Химки» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся третьего марта на стадионе «Центральный» в Воронеже.

Протокол игры  
Факел1:1Химки
  21'Гильерме Маркос (0:1)
(1:1) Гонгадзе Георгий44'  
Городовой АлексейКалинин ИгорьСуслов КириллМорозов ЕвгенийЧеров ВасилийМагаль Руслан 69' (Мендель Андрей ( 69') Рабеи Реда 69' (Брахими Мохамед ( 69') Акбашев РоманКвеквескири ИраклийГонгадзе Георгий  79'Аппаев Хызыр
Запасные: Свинов ИльяСмирнов МихаилМаксимов МаксимАльшин ИльнурБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Гудиев ВиталийИдову Брайн ОладапоГолубович ПетарАнтич НиколаАндраде ЛеоМагомедов Бутта  84'Бикел ЖаниуГонсалес КристианГильерме Маркос 76' (Гбане Мори ( 76') Хубулов Владимир  58' 62' (Кобесов Давид ( 62') Мирзов Резиуан 62' (Долгов Александр ( 62'  72')
Запасные: Садыгов ИльяЛысцов ВиталийКаргинов ГеоргийГлавчич НеманьяМитрюшкин АнтонСкворцов ЛевДулаев Джамбулат
03 марта. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

За зимнюю паузу «Химки» пережили самую масштабную перестройку, расторгнув контракты с десятком игроков и подписав столько же. Поэтому из стартового состава подмосковной команды только Идову и Мирзов были хорошо известны широкой публике. А Бикел, Гильерме, Тассано, Антич и Голубович только знакомились с реалиями РПЛ.

Но из новичков «Химок» первым сверкнул Хубулов. Выскочил он из-за спины Суслова, обокрал того и получил по ногам. А дело происходило в штрафной площади, так что рефери указал на 11-метровую отметку. Резиуан Мирзов однако устроил целый аттракцион. С пенальти он пальнул в штангу, а затем первым же был на отскоке и отправил мяч в сетку. Но мяч никого не коснулся в процессе, так что рефери назначил свободный удар.

Не получилось у «Химок» открыть счёт с пенальти, так через минуту случился классный гол с игры. И тут уже сверкнули новички-иностранцы: Гильерме протащил мяч с левого края в чужую штрафную площадь и разыграл «стеночку с Бикелом. При этом Жаниу пяткой вернул мяч Гильерме, а тот уже из-за пределов штрафной площади пальнул точно в угол – 0:1.

Резко и практически из ниоткуда пришёл гол «Химок», в похожей манере ответили и хозяева. Уже катился к завершению первый тайм, как Черов с правого фланга выдал подачу в центр штрафной площади. Голубович выиграл верх и скинул мяч на Аппаева, Хызыр прострелил вдоль ворот на Гонгадзе, которому оставалось не промахнуться с полуметра – 1:1.

Во втором тайме команды наконец-то обменялись моментами, а то ранее было реализовано всё. Тот же Гильерме без замаха и очень технично пальнул из-за штрафной площади, на сей раз отправив мяч под перекладину – спас Городовой. Акбашев разрезающей передачей с угла штрафной площади выкатил под удар Черову, тот в касание сильно пробил, но отправил мяч над перекладиной.

Заключительный шанс на решающий гол матча получил Квеквескири. Ираклий на дуге штрафной площади подобрал мяч, прицелился, примерился и технично закрутил в угол, вот только немного не попал в створ. Рестарт РПЛ вышел мирным – «Химки» и «Факел» поделили очки в Воронеже.

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