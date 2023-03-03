«Факел» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Химки
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Протокол игры
|21'Гильерме Маркос (0:1)
|(1:1) Гонгадзе Георгий44'
Городовой Алексей•Калинин Игорь•Суслов Кирилл•Морозов Евгений•Черов Василий•Магаль Руслан•Рабеи Реда•Акбашев Роман•Квеквескири Ираклий•Гонгадзе Георгий•Аппаев Хызыр
Гудиев Виталий•Идову Брайн Оладапо•Голубович Петар•Антич Никола•Андраде Лео•Магомедов Бутта•Бикел Жаниу•Гонсалес Кристиан•Гильерме Маркос•Хубулов Владимир•Мирзов Резиуан
03 марта. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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