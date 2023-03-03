Чернов: «Поле внесло свои коррективы, поэтому такая игра получилась»

Защитник «Факела» Василий Чернов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (1:1).

- Показалось, что в этом матче было больше эмоций, чем содержания. Вы согласны с этим?

- Да, первая игра после долгого перерыва, плюс такая эмоциональная игра, потому что мы и «Химки» находимся рядом в турнирной таблице. Плюс поле внесло свои коррективы, поэтому такая игра получилась.

- Внешне поле казалось приемлемого качества. Неужели оно так мешало играть?

- Внешне, может быть. Но кто понимает в футболе, видели, что и мяч дробил. Грунт очень мягко, и тяжело было созидательный футбол показывать. Поэтому было много борьбы, поэтому так.

- Было два момента, когда вы подавали с фланга, и мяч попадал в створ ворот. Один раз вы попали в перекладину. Второй раз Гудиев выручил. Откройте секрет, вы все-таки целили в ворота или пытались сделать передачу на партнера?

- Вот как раз секрет в поле. Потому что я делал передачу, за счет того, что мяч немного подробил, он срезался. Если бы я умел забивать такие голы, то, наверное, играл бы в другой команде.