Мостовой — о тренерской лицензии: «Те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают тренировать»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о том, когда он планирует получить тренерскую лицензию.

Мостовой признался, что пока не знает, сколько будет стоить получение лицензии. При этом экс-футболист отметил, что люди, отдавшие всю свою жизнь футболу, имеют право тренировать.

«Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому всё равно не нужны. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет! Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде, как Тедеско. А потом меня и критикуют ещё, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Помимо «Спартака», в период своей игровой карьеры Мостовой выступал в Испании и Франции. Больше всего матчей российский футболист провёл за испанскую «Сельту», в составе которой выиграл Кубок Интертото. За национальную сборную России полузащитник провёл в общей сложности 51 матч и забил 10 голов.