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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Химок» высказался о возможном подписании Зе Луиша

01 Марта 2023 • 19:36 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Хатайспора» Зе Луиша.

«Есть же еще право и возможность после регистрационного периода внести в заявку футболистов, ставших свободными агентами, этот период еще действует. С нашей стороны пока не могу прокомментировать», — приводит слова Оленева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний форвард уже выступал за клубы Российской премьер-лиги. С 2015 по 2019 год Зе Луиш защищал цвета «Спартака», а с 2020 по 2022 год принадлежал «Локомотиву».

В текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Зе Луиш Хатайспор Николай Оленев
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