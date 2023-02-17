Экс-капитан сборной Уругвая: «РПЛ — шестая лига в мире, за которой интересно наблюдать»

Бывший защитник и капитан сборной Уругвая Диего Лугано высказался об уровне РПЛ.

По мнению южноамериканца, РПЛ — шестая лига в мире, за которой интересно наблюдать, поскольку в чемпионате России выступает большое количество талантливых игроков.

«Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы. Думаю, РПЛ — достаточно конкурентная и нескучная лига», — цитирует Лугано «РБ Спорт».

Лугано завершил игровую карьеру в начале 2018 года. Ранее он выступал за такие команды, как «ПСЖ», «Фенербахче», «Малага» и «Вест Бромвич». За сборную Уругвая защитник провёл в общей сложности 95 матчей и забил девять голов.