Кирьяков назвал главное отличие Германии от России

Бывший нападающий сборной России и немецкого «Гамбурга» Сергей Кирьяков рассказал о жизни в Германии.

«В чём главное отличие жизни в России и Германии? Думаю, дисциплина. Все ездят по правилам. Вокруг всегда чисто, красиво, свежий воздух», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Напомним, что помимо «Гамбурга», россиянин также выступал за «Карлсруэ» и «Теннис-Боруссию». Свою профессиональную игровую карьеру Кирьяков завершил в 2004 году.

Кроме того, нападающий защищал цвета ряда китайских клубов и московского «Динамо». В настоящий момент Кирьяков работает тренером и возглавляет «Ленинградец».