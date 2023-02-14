В «Факеле» заявили о высоком спросе на абонементы

Болельщики воронежского «Факела» продемонстрировали высокий спрос на матчи своего любимого клуба и продлили порядка 4,5 тыс. клубных абонементов на весеннюю часть футбольного сезона. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на клубную пресс-службу.

Напомним, что «Факел» в текущем сезоне впервые за 20 лет вышел в элиту российского футбола. В футбольной весне воронежцы будут сражаться за выживание, на данный момент клуб идёт на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ с 13 набранными очками. Отрыв от «Химок», которые занимают 15-е место в турнирной таблице и находятся в зоне вылета – всего лишь одно очко.

Кстати, именно с «Химками» «Факел» дома сыграет первый весенний матч в РПЛ – это случится 3 марта.