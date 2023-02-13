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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Факел» провёл качественную трансферную кампанию»

13 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, в настоящий момент занимающий пост старшего селекционера «Факела», поделился мнением о трансферной кампании воронежского клуба, а также назвал главную цель команды на оставшуюся часть сезона.

«На мой взгляд, «Факел» провёл качественную трансферную кампанию, взял четверых новичков, они хорошо себя зарекомендовали. Думаю, все ребята нам помогут.

Мы хотим остаться в Российской премьер-лиге. Это наша цель», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

Напомним, что по ходу зимнего трансферного окна «Факел» пополнился нападающим Евгением Марковым, полузащитником Вячеславом Якимовым, а также французскими футболистами Реда Радеи и Мохамедом Браими.

После 17 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов
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