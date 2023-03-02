Якимов объяснил, за счёт чего «Факел» может сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о турнирном положении команды. Напомним, 25-летний хавбек арендован воронежским клубом у «Краснодара».

«Факелу» надо спасаться. Ребята здесь все трудяги, работают не покладая рук. Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации», — приводит слова Якимова Sport24.

Первую половину сезона футболист провел в «Краснодаре». Он принял участие в шести матчах за основную команду и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «Факел» находится в зоне стыковых матчей. У воронежской команды 13 набранных баллов и 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.