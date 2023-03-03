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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как «Факел» с «Химками» бились в стартовом матче РПЛ в 2023 году - видео видео

03 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Факел
1:1
Химки
окончен

В пятницу стартовала вторая часть сезона в Премьер-лиге, и первыми на поле вышли «Факел» и «Химки», прямые конкуренты в битве за выживание. Команда из Воронежа чаще била по воротам, но почти не попадала в створ в отличие от противника. В середине первого тайма Резиуан Мирзов с пенальти попал в каркас ворот и тут же добил мяч в сетку, что запрещено правилами, поэтому гола нет. А вот через минуту «Химки» забили чисто. Маркос Гильерме технично поразил правый угол ворот. Под конец 45-минутки «Факел» отыгрался, после прострела Хызыра Аппаева дальнюю штангу замкнул Георгий Гонгадзе.

Во втором тайме было не меньше моментов и подозрений на пенальти, но ни того, ни другого не случилось - ничья.

Главные события поединка представлены в видеоформате.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Факел
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