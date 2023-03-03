Пятибратов: «Матч с «Химками» - это обычная игра для нас»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Первая игра весенней части и сразу матч с прямым конкурентом. Для вас это плюс или минус как для тренера?

- Первый матч всегда для нас долгожданный. Да нет, для нас это обычная игра для нас. Впереди 13 матчей, и стоит задача набирать максимальное количество очков.

- То есть, все разговоры о том, что это определяющий матч в борьбе за выживание… Вы не согласны?

- Я - нет.

- По составу несколько вопросов. Сегодня место в воротах занимает Алексей Городовой. Он заканчивал чемпионат, но Илья Свинов играл продолжительное время в основе. Почему Городовой, а не Свинов?

- Потому что на сегодняшний лень Лёша намного лучше готов, чем Илья.

- Про Брахими. У него была травма, заявляли, что он будет восстанавливаться около месяца, но сегодня он в заявке. На сколько минут он готов выйти на поле?

- Игра покажет. Понятно, что он пока еще не в идеальном состоянии. Посмотрим, как будет матч складываться.

- Сергей Божин отсутствует в заявке. Что случилось с ним?

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- У него повреждение, поэтому у него сейчас будет лечение.