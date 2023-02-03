«Химки» заявили бразильского защитника

Подмосковные «Химки» почти сразу же после снятия запрета на регистрацию новичков заявили бразильского защитника Лео Андраде. Его имя появилось в заявочных списках команд РПЛ.

Напомним, в конце января клуб «Мартиму», за который ранее выступал Андраде, подтвердил переход 24-летнего игрока. В текущем сезоне у него 12 матчей в чемпионате Португалии и один забитый гол.

Ранее с «Химок» сняли запрет на регистрацию новичков. Клуб идёт в РПЛ на 15-м месте и называется многими экспертами главным претендентом на вылет в Первую лигу по итогам сезона. У подмосковной команды 12 очков за летне-осеннюю часть РПЛ.