Рабеи – первый легионер, сыгравший за «Факел» в этом сезоне

Только лишь в весенней части РПЛ в текущем сезоне в составе воронежского «Факела» появился первый легионер. Им стал французский полузащитник Реду Рабеи, сообщает портал Opta. Игрок вышел в стартовом составе воронежского коллектива.

28-летний полузащитник пополнил состав воронежцев этой зимой, перейдя из болгарского «Ботева» в рамках аренды до конца сезона. Его стоимость, по версии transfermarkt – 400 тыс. евро.

«Факел» и «Химки» открыли весеннюю часть РПЛ битвой клубов-аутсайдеров. Пока на табло 1:1, счёт на 21-й минуте открыл форвард «Химок» Гильерме Маркос, на 44-й минуте Георгий Гонгадзе восстановил равенство. Текстовую трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.