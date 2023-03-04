Кто станет чемпионом России и призёрами: адекватно оцениваем шансы команд

Российская премьер-лига наконец-то вернулась после зимней спячки. Сергей Беседин решил вспомнить, как наши клубы в межсезонье провели трансферную политику, а также поразмыслить над тем, какое итоговое место в чемпионате займёт каждый из его участников. Помимо того, мы решили задать такой же вопрос бывшим игрокам клубов, чтобы выяснить и их экспертное мнение. Вот что из этого получилось.

В первой части нашего материала мы рассуждаем о командах, расположившихся с 1-го по 8-е место в турнирной таблице.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Вратарь – Александр Васютин («Юргорден», окончание аренды)

Защитник – Нуралы Алип («Кайрат», выкуп)

Защитник – Роберт Ренан («Коринтианс»)

Полузащитник – Ду Кейрос («Коринтианс», присоединится летом)

Полузащитник – Дмитрий Васильев («Оренбург», окончание аренды)

Ушли:

Вратарь – Иван Куарезма (досрочное расторжение контракта аренды)

Защитник – Деян Ловрен («Лион»)

Защитник – Илья Скроботов (окончание контракта)

Защитник – Данила Хотулёв («Оренбург», выкуп)

Нападающий – Юри Алберто («Коринтианс», выкуп)

В межсезонье «Зенит» выполнил свою главную задачу: сохранил всех лидеров. Ни один системообразующий футболист не уехал, а Малком, Клаудиньо и Вендел не только не перешли в зарубежные чемпионаты, куда их так активно сватали на протяжении всей зимы, а ещё и получили российское гражданство. Это говорит о том, что на берегу Невы они осели надолго.

Единственная серьёзная потеря в это трансферное окно – это переход футболиста сборной Хорватии Деяна Ловрена в «Лион». Отыгравший здорово на недавнем чемпионате мира защитник явно помог бы клубу в весенней части чемпионата. Но переезд Ловрена в Лигу 1 не должен сказаться на игре команды. Во-первых, и без него у «Зенита» лучшая защита в чемпионате – всего лишь 7 пропущенных мячей в 17 матчах. Во-вторых, на его место пришёл бразилец Роберт Ренан из «Коринтианса».

По остальным трансферам тоже нет никаких нареканий. С запасным вратарём Иваном Куарезмой досрочно расторгли контракт, а на его место вернулся из аренды в Швеции Александр Васютин. Также клуб расстался с не попавшими в основу Скроботовым, Хотулёвым и бразильцем Юри Алберто.

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Мнение специалиста: Александр Куртиян (полузащитник «Зенита» – 1997-2001)

- Какое место займёт «Зенит» в этом чемпионате?

- У меня нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Скажу даже больше, если вы зададите мне вопрос, кто станет чемпионом России в следующем сезоне, я также назову «Зенит». Не сомневаюсь, что «Зенит» будет всё время первым ещё много-много лет.

- Почему?

- У «Зенита» самый лучший состав по сравнению со всеми командами, и по подбору легионеров у них просто нет конкурентов. Бразильцы, которые играют в Питере, на дистанции на две головы выше иностранных футболистов, играющих в других клубах. Они и делают всю погоду.

Прогноз автора: чемпионство

Если посмотреть на состав «Зенита», то сложно не согласиться с Александром Куртияном. У Сергея Семака сильнейший состав в лиге, да ещё и 6 очков преимущества в таблице перед ближайшим конкурентом. Очень мало верится в то, что клуб из Санкт-Петербурга сумеет растерять такую фору и упустит возможность завоевать очередное чемпионство. Поэтому наш прогноз очевиден – «Зенит» без проблем выиграет золотые медали и сделает это досрочно, за несколько туров до конца чемпионата.

«Спартак» (Москва)

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

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Защитник – Томаш Тавареш («Бенфика»)

Защитник – Алексис Дуарте («Серро Портеньо»)

Ушли:

Защитник – Лукас Айртон («Фламенго», выкуп трансфера)

Защитник – Миха Мевля (расторжение контракта)

Защитник – Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Полузащитник – Фаниль Сунгатулин («Урал», выкуп после аренды)

Полузащитник – Виталий Шитов («Звезда» СПб, аренда)

Нападающий – Владислав Шитов («Крылья Советов», выкуп)

Московский «Спартак» в зимнее межсезонье хорошо укрепил защитную линию, подписав опытного игрока Тавареша. Перешедший из «Бенфики» футболист с опытом борьбы за чемпионство Португалии и в еврокубках явно поможет на весенней стадии турнира. На фоне Тавареша перешедший также защитник Дуарте больше взят для ротации. Но возникает вопрос, почему не было ни одного трансфера в сторону усиления полузащиты.

А вот по тем, кто покинул команду, никаких вопросов нет. Сунгатулин, оба Шитова, так и не заигравший защитник сборной Словении Мевля, а также ставший уже мемом и «козлом отпущения» Рассказов явно не нужны Гильермо Абаскалю, и он был рад, как говорят, разгрузить платёжную ведомость.

Мнение специалиста: Луис Робсон (нападающий «Спартака» – 1997–2001)

- Какое место займёт «Спартак» в этом чемпионате?

- Я точно не помню, какой сейчас отрыв от первого места?

- Отставание от «Зенита» –шесть очков…

- Когда я играл в «Спартаке», нам тоже тяжело давался первый круг. Помню, мы всё время вынуждены были догонять кого-то: то «Зенит» долго лидировал в одном чемпионате, то на следующий год «Локомотив» шёл впереди. Но во втором круге мы всегда собирались и отыгрывали эти отставания. Надеюсь, что нынешний «Спартак» сумеет сделать то, что удавалось нам, и обгонит «Зенит».

- Значит, ставите на чемпионство?

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- Да, пусть будет так. Верю в свой бывший клуб. Верю, что они смогут забрать первое место. Для «Спартака» не существует никакого другого места, кроме первого.

Прогноз автора: 2-е место

Позволю себе не согласиться с мнением любимого легионера спартаковских болельщиков второй половины 90-х годов. В зимнее межсезонье «Спартак» не усилил никак полузащиту, подписав только двух защитников. Учитывая атакующую мощь «Зенита», соревноваться с ним за чемпионство, да ещё и отыграть отставание в шесть очков, кажется просто невозможным. Ставим на то, что «Спартак» ждёт упорная и тяжёлая борьба за серебряные медали с «Ростовом» и ЦСКА.

«Ростов»

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Защитник – Кирилл Боженов («Химки», конец аренды)

Полузащитник – Данила Сухомлинов («СКА-Хабаровск», конец аренды)

Нападающий – Руслан Суанов

Ушли:

Защитник – Александр Мухин («Уфа», аренда)

Защитник – Кирилл Боженов («Динамо» Махачкала, аренда)

Защитник – Деннис Хаджикадунич («Мальорка», аренда)

Полузащитник – Армин Гигович («Мидтьюлланн», аренда)

Полузащитник – Кирилл Фольмер («Балтика», аренда)

К сожалению, для болельщиков «Ростова» это межсезонье выдалось не самым удачным. Клуб не сделал ни одного приобретения, вернув из аренды лишь Боженова и Сухомлинова, а также подписав ноунейма Суанова. Поэтому надеяться на что-то большее, чем третье место, вряд ли реально. Подтверждением вышесказанного могут служить и недавние результаты команды в Кубке России, где «Ростов» по сумме двух матчей проиграл «Уралу».

Мнение специалиста: Исо Каньенда (нападающий «Ростова» – 2003–2005, 2006-2007)

- Какое место займёт «Ростов» в этом чемпионате?

- Я смотрел не так много матчей в прошлом году, но, исходя из турнирной таблицы, уверен, что ниже третьего места «Ростов» точно не понизится. При удачном раскладе можно побороться и за второе место.

- Вы в это верите? Второе место?

- Да, почему нет? Уже был случай, когда «Ростов» занимал второе место и играл в группе Лиги чемпионов. Сейчас у них подобралась хорошая команда. Так почему бы не повторить тот успех и результат снова?

Прогноз автора: 3-е место

- Отрыв в шесть очков от разделяющих 4-е и 5-е место ЦСКА и «Динамо» с трудом позволит команде Валерия Карпина закончить чемпионат на третьем месте. С такой трансферной политикой южанам можно даже и не рассчитывать на что-то большее.

«Динамо» (Москва)

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Защитник – Милан Майсторович («Войводина»)

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Ушли:

-

Московское «Динамо» оказалось одним из самых скромных действующих лиц на трансферном рынке этой зимой. Сербский защитник Майстрович стал единственным игроком, который подписал контракт с «динамовцами». Но и потерь в составе у москвичей тоже нет. Все лидеры остались минимум до весны, что внушает оптимизм болельщикам клуба на удачное выступление в оставшихся 13 турах чемпионата.

Мнение специалиста: Александр Попович (нападающий «Динамо» – 1999-2000)

- Какое место займёт «Динамо» в этом чемпионате?

- Верю, что это место будет выше, чем то, на котором клуб находится сейчас.

- Сейчас у «Динамо» столько же очков, сколько и у ЦСКА, и они формально делят 4-е место. Выше – это, получается, 3-е или 2-е место?

- Да, 3-е. Хотя там отрыв и от третьего места до второго – всего одно очко.

- Но для этого нужно отыграть шесть очков у «Ростова» и семь очков у «Спартака»…

- Почему нет?

- Потому что клуб в зимнее трансферное окно подписал всего лишь одного Майстровича из «Войводины»…

- Гораздо важнее не те, кого подписали, а кого сохранили. У «Динамо» получилось сохранить всех своих лидеров: Захарян, Тюкавин, Смолов. Они могут прибавить ещё и выиграть медали.

Прогноз автора: 6-е место

Слабо верится в то, что для того же Захаряна завоевание медалей российского чемпионата такой уж большой стимул. Это могло бы быть мотивацией, если бы попадание в призёры позволило сыграть и показать себя в еврокубках. А так, когда уже не первый год тебя сватают в большие клубы и европейские чемпионаты, но вместо этого всё равно приходится играть с «Факелом» и «Оренбургом»…Учитывая, что весной ЦСКА всегда стабильно прибавляет в своей игре, нынешнее четвёртое место «Динамо» выглядит слишком уж шатко. Предположим, что весной «динамовцы» не попадут даже в пятёрку.

ЦСКА (Москва)

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Защитник – Илья Агапов («Нижний Новгород»)

Ушли:

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Вратарь – Данила Боков («Салют», аренда)

Защитник – Бруно Фукс («Атлетико Минейро», аренда с правом выкупа)

Защитник – Марио Фернандес («Интернасьонал», аренда)

Защитник – Дмитрий Каптилович («Звезда», свободный агент)

Полузащитник – Кристиян Бистрович(«Фортуна», аренда)

Нападающий – Владислав Яковлев («Нижний Новгород», аренда)

Нападающий – Адольфо Гайч («Верона», аренда с правом выкупа)

ЦСКА редко усиливался в зимнее межсезонье и в прошлые годы, так что и эта зима не стала исключением. Подписание защитника Агапова стало единственным трансфером. Но у армейцев достаточно опыта и потенциала, чтобы навязать борьбу своим прямым конкурентам в борьбе за медали и ликвидировать отрыв в 6 очков от «Ростова» и в 7 очков от «Спартака». Поэтому в случае с ЦСКА очень сложно спрогнозировать, как выступят армейцы весной. Команда Владимира Федотова может выдать серию из побед и взлететь очень высоко, а может продолжить серию неудачных матчей и упустить и четвёртое место.

Мнение специалиста: Олег Шишкин (полузащитник ЦСКА – 1999-2000)

- Какое место займёт ЦСКА в этом чемпионате?

- ЦСКА всегда прибавляет весной, поэтому должны сыграть хорошо. Думаю, за второе место реально зацепиться.

- Не слишком ли большое отставание от второго места?

- Любое отставание можно отыграть. Главное – показывать хорошую игру. Когда я перешёл в ЦСКА, у нас получилось в своё время выиграть 14 из 15 матчей во втором круге. Тогда из зоны аутсайдеров мы так поднялись, что закончили чемпионат на втором месте и даже вышли в Лигу чемпионов.

- Реально ли отыграть такой отрыв, учитывая, что ЦСКА усилился только одним защитником Агаповым?

- Прямые конкуренты ЦСКА тоже не особо усилились этой зимой, так что не вижу проблем.

Прогноз автора: 4-е место

ЦСКА удержит 4-е место и навяжет борьбу «Ростову» за бронзовые медали. Не исключено, что армейцы сократят этот отрыв до минимума по очкам, но всё же финишировать в тройке не смогут.

«Ахмат» Грозный

Трансферная политика в межсезонье

Пришли:

Тренер-аналитик – Владас Мотека

Защитник – Милош Шатара («Шахтёр» Солигорск)

Полузащитник – Илья Черняк («Шахтёр» Солигорск)

Полузащитник – Заим Диванович («Шахтёр» Солигорск)

Полузащитник – Минкаил Мацуев («Краснодар-3»)

Нападающий – Нене Гбамбле («Целе»)

Ушли:

Защитник – Юрий Журавлёв («Торпедо»)

Полузащитник – Кирилл Фольмер («Ростов», окончание аренды)

Полузащитник – Габриэль Янку («Германштадт», аренда)

Нападающий – Халид Кадыров (завершил карьеру)

Нападающий – Абубакар Кадыров (завершил карьеру)

Нападающий – Идрис Умаев («Актобе», аренда)

Грозненский «Ахмат» в зимнее межсезонье решил сделать ставку на футболистов «Шахтёра» из Солигорска. Сразу три футболиста из этого клуба подписали контракт с чеченским клубом: защитник Шатара, полузащитник Черняк и хавбек Диванович. С одной стороны, эти игроки являются действующими чемпионами Белоруссии. Осенью прошлого года «Шахтёр» оформил очередное чемпионство и становится уже флагманом местного футбола. Но с другой стороны, уровень чемпионата Белоруссии в последнее время очень сильно упал, свидетельством чему служат результаты белорусских клубов в еврокубках. Да и соперники у «Шахтёра» уже не те, что были раньше. После смерти президента БАТЭ Анатолия Капского борисовский клуб уже далеко не тот, что был раньше, и уже занимает в чемпионате даже не первое, не второе, а только третье место. Поэтому судить об уровне этих футболистов и смогут ли они реально усилить «Ахмат» – говорить пока сложно.

Мнение специалиста: Одисе Роша (полузащитник «Ахмата» – 2016 – 2021)

- Какое место займёт «Ахмат» в этом чемпионате?

- Думаю, плюс-минус такое же, как и сейчас. Вряд ли получится подняться выше, но и борьба за выживание не грозит.

- Реально твоей бывшей команде побороться хотя бы за 4-е место в таблице?

- Тут уже вопрос мотивации. Раньше 4-е и даже 5-е место давало возможность сыграть в еврокубках. Сейчас, когда российские клубы не могут там играть, нет особой разницы, займёшь ты 4-е или 10-е место. За первые три места ещё дают медали, есть стимул. Но разницы между 4-м местом и 12-м я не вижу. Поэтому всё зависит от самих ребят – как они захотят и как будут мотивированы, чтобы закончить сезон как можно выше.

Прогноз автора: 9-е место

Осенью «Ахмат» выдал несколько матчей, где набирал очки там, где по идее не должен был их брать. Но вряд ли на протяжении всей дистанции чемпионата удача так будет сопутствовать грозненцам. Поэтому логично предположить, что команда Сергея Ташуева не сможет набрать столько очков, сколько получилось это сделать в первой части чемпионата. Отсюда делаем вывод, что «Ахмат» закончит сезон тем, что потеряет несколько строк в турнирной таблице.

«Оренбург»

Трансферная политика в межсезонье

Пришли:

Защитник – Матиас Перес («Ланус»)

Защитник – Данила Хотулёв («Зенит», выкуп)

Нападающий – Владимир Обухов (окончание дисквалификации)

Ушли:

Защитник – Александр Павловец («Ламия», аренда)

Полузащитник – Дмитрий Васильев («Зенит», окончание аренды)

Полузащитник – Батраз Гурциев («Алания», аренда с правом выкупа)

Нападающий – Владимир Сычевой (Писарский) («Крылья Советов»)

По сравнению со всеми предыдущими клубами, о которых мы говорили выше, «Оренбург» понёс самую серьёзную потерю. В зимнее межсезонье клуб покинул футболист, от которого во многом зависела игра и результат подопечных Марцела Лички. Речь идёт о лучшем бомбардире чемпионата Владимире Писарском. Нападающий, забивший 14 голов в 15 матчах, безусловно, стал бы ощутимой потерей для любого клуба, даже самого топового, что же говорить про скромный «Оренбург». Очень сложно представить сейчас «Оренбург» без Писарского. Поэтому если прогнозировать, как весной команда начнёт играть без него, то этот прогноз пока кажется не самым радужным. В межсезонье «Оренбург» не подписал ни одного нападающего и так и не нашёл замену своему главному бомбардиру. Единственный форвард, на которого сможет рассчитывать клуб в качестве пополнения, – это Владимир Обухов, у которого закончился срок дисквалификации. Но очень сложно представить, что Обухов или кто-то другой сумеет взять на себя роль лидера в нападении и подтвердит это реальным результатом.

Мнение специалиста: Эди Готлиб (полузащитник «Оренбурга» – 2019-2020)

- Какое место займёт «Оренбург» в этом чемпионате?

- Нынешний «Оренбург» – сильнейший в своей истории за всё пребывание в РПФЛ. Думаю, они могут занять даже 5-е место.

- Уход лучшего бомбардира Писарского не скажется на итоговом месте в таблице?

- Он же не один забивал эти голы. Ему помогала вся команда. В нынешнем «Оренбурге» есть футболисты хорошего уровня, которые смогут его заменить.

Прогноз автора: 8-е место

Уход Писарского не позволит «Оренбургу» подняться выше того места, на котором команда ушла на зимний перерыв. Скорее всего, подопечные Лички опустятся на одну-две строчки в таблице и финишируют в районе 8-9-го места.

«Краснодар»

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Главный тренер – Владимир Ивич («Маккаби» из Тель-Авива)

Защитник – Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро», окончание аренды)

Полузащитник – Кади Боржес («Карабах»)

Нападающий – Мозес Кобнан Дэвид («Железьярне Подбрезова»)

Ушли:

Защитник – Сергей Бородин («Бейтар», аренда)

Полузащитник – Вячеслав Якимов («Факел», аренда с правом выкупа)

Нападающий – Масиэл Вандерсон («Интернасьонал»)

Нападающий – Ираклий Манелов («Арсенал», аренда)

В зимнее межсезонье в «Краснодар» пришёл новый главный тренер Владимир Ивич. Это означает, что клуб ждёт перестройка и поиск заново своей игры. Трудно сказать, как сложатся дела у Ивича, никогда до этого не тренировавшего в России, и ещё учитывая, насколько специфическим является сам по себе российский чемпионат. Дебют у сербского тренера получился провальный – московский ЦСКА преподал урок хорошей порки «Краснодару» в Кубке России и выиграл с разгромным счётом 3:0.

Главным трансферным приобретением клуба в это межсезонье стал лидер азербайджанского «Карабаха» Канди Боржес. Сумеет ли он помочь «Краснодару» – пока большой вопрос. Играть в Азербайджане за «Карабах», у которого нет вообще конкурентов и поражений в чемпионате – это одно. Играть в России за клуб, чьи соперники по составу гораздо мощнее и сильнее – это уже совсем другое.

Мнение специалиста: Исаэл (полузащитник «Краснодара» – 2013-2014)

- Какое место займёт «Краснодар» в этом чемпионате?

- Сложно сказать. В те времена, когда я играл, было много сильных легионеров, и клуб ставил задачу бороться за еврокубки. Сейчас же смотрел их состав, и там в основном все местные игроки, много своих воспитанников. С молодыми игроками сложно бороться сразу за высокие места. При удачном раскладе «Краснодар» может подняться на пару мест в таблице.

Прогноз автора: 8-е место

Согласимся с мнением эксперта и поставим на то, что «Краснодар» сумеет подняться немного выше в таблице и закончит сезон на 7-м месте.