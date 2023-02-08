Гогниев подвёл итоги второго сбора «Химок»

Наставник подмосковных «Химок» Спартак Гогниев оценил результаты работы коллектива на втором тренировочном сборе.

«Итог положительный, динамику вижу, сам сбор был направлен на поддержание физической формы. Ребята справились с тяжёлыми нагрузками, контрольные игры показали, что мы неплохо выглядим», — приводит слова специалист пресс-служба клуба. Гогниев отметил, что на следующем сборе планируется получение полной игровой практики для каждого футболиста команды РПЛ.

Напомним, что в текущей кампании Премьер-лиги «Химки» находятся на предпоследнем месте, набрав за 17 игр лишь 12 очков. От спасения подопечных Гогниева отделяет лишь один балл.