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Полузащитник «Крыльев» Хубулов проведёт остаток сезона в «Химках»

20 Февраля 2023 • 23:56 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

21-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов совсем скоро станет игроком аутсайдера РПЛ – подмосковных «Химок». О завершенной сделке рапортует «РБ Спорт».

Как отмечает портал, в переходе молодого игрока в состав химчан до конца сезона заинтересован непосредственно Спартак Гогниев – главный тренер «Химок», под руководством которого Хубулов играл во владикавказской «Алании».

Напомним, ранее в «Химках» заявили об окончании зимней трансферной кампании. Судя по всему, Хубулов стал последним переходом подмосковного клуба.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 17 матчей лишь 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Владимир Хубулов Трансферы футбола - зима 2023
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