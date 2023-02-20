Полузащитник «Крыльев» Хубулов проведёт остаток сезона в «Химках»

21-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов совсем скоро станет игроком аутсайдера РПЛ – подмосковных «Химок». О завершенной сделке рапортует «РБ Спорт».
Как отмечает портал, в переходе молодого игрока в состав химчан до конца сезона заинтересован непосредственно Спартак Гогниев – главный тренер «Химок», под руководством которого Хубулов играл во владикавказской «Алании».
Напомним, ранее в «Химках» заявили об окончании зимней трансферной кампании. Судя по всему, Хубулов стал последним переходом подмосковного клуба.
«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 17 матчей лишь 12 очков.
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