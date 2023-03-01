Черевченко: «Не знаю, почему Гогуа не подошёл «Химкам»

Российский тренер Игорь Черевченко высказался о своём подопечном в таджикском клубе «Истиклол» Сердрике Гогуа, который неожиданно стал игроком этого клуба прошедшей зимой. В прошлом защитник выступал в таких российских клубах как «Тамбов», ЦСКА (Москва) и «Ротор».

«Мне понравилось то, что он показал на наших сборах и в товарищеских играх, это качественный футболист. Даже не знаю, почему он не подошёл «Химкам», - рассказал Черевченко порталу «РБ Спорт».

Ранее фигуру Гогуа связывали с переходом в стан аутсайдера РПЛ – в подмосковные «Химки», однако трансферу так и не суждено было состояться.