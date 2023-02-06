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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк рассказал о будущем Гогуа в «Химках»

06 Февраля 2023 • 12:14 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Дмитрий Селюк, представитель защитника Седрика Гогуа, рассказал об успехах футболиста во время просмотра в подмосковных «Химках».

«На данный момент решение о будущем Седрика еще не принято, он по-прежнему на просмотре. Вчера, например, он забил гол в товарищеском матче. Посмотрим, что и как будет дальше», — рассказал агент в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Седрик является качественным футболистом, который подошёл бы многим коллективам Российской премьер-лиги.

Напомним, что ранее в России Гогуа выступал за московский ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и хабаровский СКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Селюк Седрик Гогуа
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