Селюк рассказал о будущем Гогуа в «Химках»

Дмитрий Селюк, представитель защитника Седрика Гогуа, рассказал об успехах футболиста во время просмотра в подмосковных «Химках».

«На данный момент решение о будущем Седрика еще не принято, он по-прежнему на просмотре. Вчера, например, он забил гол в товарищеском матче. Посмотрим, что и как будет дальше», — рассказал агент в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Седрик является качественным футболистом, который подошёл бы многим коллективам Российской премьер-лиги.

Напомним, что ранее в России Гогуа выступал за московский ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и хабаровский СКА.