Квеквескири: «Были обязаны сегодня победить, но, к сожалению, как всегда, ничья»

Лучший футболист матча «Факел» - «Химки» (1:1) Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сегодня пробили по воротам, наверное, 10 раз. Почему мяч все-таки не оказался в створе? Почему не удалось забить гол?

- Значит, так плохо бил, что не мог забить. Это уже мои проблемы, надо тренировать, были хорошие возможности забить. Мы были обязаны сегодня победить, но, к сожалению, как всегда, ничья.

- Вы стали самым бьющим игроком своей команды, а впереди есть другие нападающие. В этом есть логика, такая была установка тренера?

- Нет, установки тренера нет, у меня есть определенная зона и возможность для удара, и я ее использую. Может быть, я где-то горячусь. Может быть, не надо было бить, а отдать передачу, в моменты игры об этом тяжело думать.