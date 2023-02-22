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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран анонсировал своё возвращение в РПЛ

22 Февраля 2023 • 09:37 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своём возможном возвращении в РПЛ. 

«Ждите моего возвращения в РПЛ», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа прошлого года, уступив свой пост Николаю Писареву, который был отправлен в отставку менее чем через месяц работы. Ранее Юран также возглавлял хабаровский СКА, «Шинник», «Сибирь» и «Балтику».

После 17 туров РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России подмосковная команда проведёт 3 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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