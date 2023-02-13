Голкипер «Химок» Митрюшкин: «Нас ждут 13 финалов»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о положении своего клуба перед стартом весенней части РПЛ. В ней, напомним, «Химкам» любой ценой нужно спасаться от вылета – подмосковный коллектив Спартака Гогниева идёт на 15-м месте в турнирной таблице и многими экспертами называется самым главным претендентом на вылет.

«Сейчас трудимся на сборах над физической формой уже полтора месяца, всё идёт по плану. Новички все хороши, хорошее о них впечатление сложилось по контрольным матчам. С ними вместе нам сейчас предстоит сыграть 13 финалов», - цитирует Митрюшкина «Матч-ТВ».

Напомним, что уже в первом туре после возвращения РПЛ химчанам предстоит сыграть на выезде с прямым конкурентом – «Факелом».